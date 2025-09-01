Άρης: Απολογήθηκε ο Καρυπίδης - «Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου, θα παρθούν αποφάσεις»

Ο «ισχυρός άνδρας» του Άρη, με προσωπική του δήλωση στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ, απολογήθηκε για τις αντιδράσεις του στο τέλος του Σαββατιάτικου (30/08) ματς με τους Αγρινιώτες, ενώ χαρακτήρισε ντροπή την ήττα και προανήγγειλε εξελίξεις.

Αναλυτικά, η δήλωσή του:

«Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη. Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ».

