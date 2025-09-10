Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα

Η Ισλανδία έβαλε δύσκολα στους Γάλλους, οι οποίοι, όμως, πήραν τελικά το «τρίποντο» με ανατροπή!

Οι «μπλε» νίκησαν 2-1, με τον Εμπαπέ να σκοράρει με πέναλτι στο 45ο λεπτό, ισοφαρίζοντας το γκολ του Γκούντιονσεν (22’). Με αυτό το τέρμα ο «σταρ» της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 52 με το εθνόσημο, ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί (51) και πλέον κυνηγάει τον πρώτο της σχετικής λίστας, Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος έχει 57. Την ανατροπή ολοκλήρωσε ο Μπαρκολά στο 62ο λεπτό.

Avec ce 52e but, Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry et prend seul la 2ème place du classement des meilleurs buteurs des Bleus (derrière Olivier Giroud, 57 buts) ! ?#FiersdetreBleus pic.twitter.com/lZE3MNTMIh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2025

Η Αγγλία επιβλήθηκε 5-0 της Σερβίας των Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από επεισόδια που δεν είχαν σχέση με το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, υποστηρικτές και πολέμιοι του προέδρου της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήρθαν στα χέρια και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσει η κατάσταση.

??? BREAKING: Over 20,000 Serbian Fans at the football match against England Chant Against President Aleksandar Vučić



“Vučić is a fa*got, Vučić is a fa*got” pic.twitter.com/VrtkiIaxQU — Mario ZNA (@MarioBojic) September 9, 2025

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο δυσκολεύτηκε αλλά έφυγε με το «διπλό» από την Ουγγαρία, κερδίζοντας 3-2, ενώ η Νορβηγία «ισοπέδωσε» 11-1 τη Μολδαβία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να έχει πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Tα αποτελέσματα της Τρίτης (09/09):

4ος όμιλος

Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία 1-1 (72′ Μαχμούντοβ – 51′ Σουντάκοφ)

(72′ Μαχμούντοβ – 51′ Σουντάκοφ) Γαλλία – Ισλανδία 2-1 (45′ (πεν.) Εμπαπέ, 62′ Μπαρκολά – 22′ Γκούντιονσεν)

6ος όμιλος

Αρμενία – Ιρλανδία 2-1 (45+1′ Σπερτσιάν, 51′, Γκραντ-Λεόν Ράνος – Φέργκιουσον)

(45+1′ Σπερτσιάν, 51′, Γκραντ-Λεόν Ράνος – Φέργκιουσον) Ουγγαρία – Πορτογαλία 2-3 (21′, 84′ Βάργκα – 36′ Μπερνάρντο Σίλβα, 58′ (πεν.) Ρονάλντο, 86′ Κανσέλο)

8ος όμιλος

Βοσνία – Αυστρία 1-2 (50′ Τζέκο – 49′ Ζούμπιτσερ, 65′ Λάιμερ)

(50′ Τζέκο – 49′ Ζούμπιτσερ, 65′ Λάιμερ) Κύπρος – Ρουμανία 2-2 (29′ Λοΐζου, 76′ Χαραλάμπους- 2′, 18′ Ντράγκους)

9ος όμιλος

Νορβηγία – Μολδαβία 11-1 (6′ Μίρε, 11′, 36′, 43′, 52′, 83′ Χάλαντ, 45+1′, Έντεγκαρντ, 67′, 76′, 79′, 90+1′ (πεν.) Άσγκααρντ)

11ος όμιλος

Αλβανία – Λετονία 1-0 (25′ (πεν.) Ασλάνι)

(25′ (πεν.) Ασλάνι) Σερβία – Αγγλία 0-5 (33′ Κέιν, 35′ Μαντουέκε, 52′ Κόνσα, 75′ Γκεΐ, 90′ Ράσφορντ)

