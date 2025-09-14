«Άρχισαν τα μαγικά» στον Ολυμπιακό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Κυριακής (14/09).
Η εύκολη νίκη του Ολυμπιακού 5-0 επί του Πανσερραϊκού είναι αυτή που κυριαρχεί στον αθλητικό Τύπο της Κυριακής (14/09). Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Ποντένσε και Μεχντί Ταρεμί, οι οποίοι σκόραραν προερχόμενοι από τον πάγκο.
Έτσι, οι Πειραιώτες «Άρχισαν τα μαγικά» και έριξαν «5 ρουκέτες», δείχνοντας «Κλάση Ποντένσε, Ταρεμί», τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει «Μια γροθιά για το 2» στη Λιβαδιά κόντρα στον Λεβαδειακό.
