Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Άνετο «3 στα 3» με υπογραφή Ποντένσε και Ταρέμι

Την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα πανηγύρισαν οι «ερυθρόλευκοι».

Ένας παλιός γνώριμος κι ένα νέο πρόσωπο έβαλαν «φαρδιά, πλατιά» την υπογραφή τους. Ο Ποντένσε σκόραρε μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδο του στον αγώνα κι έδωσε και μια ασίστ, ενώ ο Ταρέμι σημείωσε δύο γκολ στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Νωρίτερα, ο Ορτέγκα είχε φέρει την ομάδα του μπροστά με διαφορά δύο τερμάτων, καθώς ήταν αυτός που έκανε τη σέντρα στο 1-0 του Ελ Κααμπί στο 48’, ενώ έκανε το 2-0 στο 66ο λεπτό.

Κάπως έτσι πιστοποιήθηκε η εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο πρώτο 45λεπτο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν… επιπόλαιοι, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, χωρίς να σκοράρουν.

Η αποβολή του Αντρέ Γκριν στο 35’, έπειτα από παρέμβαση του VAR, απλοποίησε την κατάσταση για την ομάδα του Πειραιά, η οποία μεσοβδόμαδα υποδέχεται την Πάφο για το Champions League και την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.

Μοναδικό «θέμα» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο τραυματισμός του Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 18ο λεπτό.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μπανζάκι, Ντε Μάρκο, Νάνελι.

Κόκκινες: Γκριν (35’)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε (75’ Σκιπιόνι), Μάρτινς (18’ Στρεφέτσα), Καμπελά (68’ Ποντένσε), Τσικίνιο (75’ Γιαζίτζι), Ελ Κααμπί (71’ Ταρεμί).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (79’ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (79’ Γκιγιομιέ), Φάλε (79’ Δοϊρανλής), Μπανζάκι (51’ Νάνελι), Γκριν, Ιβάν (90’+1’ Σαββίδης).

