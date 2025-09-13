Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Άνετο «3 στα 3» με υπογραφή Ποντένσε και Ταρέμι

Με τον Ντάνιελ Ποντένσε να έχει ένα γκολ, μια ασίστ και τον Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει δύο τέρματα στο ντεμπούτο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού κι έκανε το «3 στα 3» στη Super League – Με δέκα παίκτες από το 35’ τα «λιοντάρια».  

Newsbomb

Ντάνιελ Ποντένσε Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα πανηγύρισαν οι «ερυθρόλευκοι».

Ένας παλιός γνώριμος κι ένα νέο πρόσωπο έβαλαν «φαρδιά, πλατιά» την υπογραφή τους. Ο Ποντένσε σκόραρε μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδο του στον αγώνα κι έδωσε και μια ασίστ, ενώ ο Ταρέμι σημείωσε δύο γκολ στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Νωρίτερα, ο Ορτέγκα είχε φέρει την ομάδα του μπροστά με διαφορά δύο τερμάτων, καθώς ήταν αυτός που έκανε τη σέντρα στο 1-0 του Ελ Κααμπί στο 48’, ενώ έκανε το 2-0 στο 66ο λεπτό.

Κάπως έτσι πιστοποιήθηκε η εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο πρώτο 45λεπτο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν… επιπόλαιοι, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, χωρίς να σκοράρουν.

Η αποβολή του Αντρέ Γκριν στο 35’, έπειτα από παρέμβαση του VAR, απλοποίησε την κατάσταση για την ομάδα του Πειραιά, η οποία μεσοβδόμαδα υποδέχεται την Πάφο για το Champions League και την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.

Μοναδικό «θέμα» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο τραυματισμός του Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 18ο λεπτό.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Κίτρινες: Μπανζάκι, Ντε Μάρκο, Νάνελι.
Κόκκινες: Γκριν (35’)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε (75’ Σκιπιόνι), Μάρτινς (18’ Στρεφέτσα), Καμπελά (68’ Ποντένσε), Τσικίνιο (75’ Γιαζίτζι), Ελ Κααμπί (71’ Ταρεμί).
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (79’ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (79’ Γκιγιομιέ), Φάλε (79’ Δοϊρανλής), Μπανζάκι (51’ Νάνελι), Γκριν, Ιβάν (90’+1’ Σαββίδης).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ήττα στην Κύπρο για τους «ερυθρόλευκους»

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΑΕΚ: «Κόκκινος συναγερμός, υπάρχουν παγίδες μπροστά μας» | Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

20:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 23χρονου για ναρκωτικά στον Πειραιά

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ κατακεραυνώνει τη βρετανική κυβέρνηση: «Αποτύχατε, η χώρα καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Άνετο «3 στα 3» με υπογραφή Ποντένσε και Ταρέμι

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (τελικό): Έκαναν το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στη Super League

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα παιδιά που βοήθησαν στην προετοιμασία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Βόλο: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά – Δείτε εικόνες

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Αποχώρησε με πρόβλημα Ζέλσον | Αμφίβολος με Πάφο

18:59LIFESTYLE

«Πυρετός» προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Δείτε εικόνες

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ανταλλαγή κρατουμένων με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Σαββατοκύριακου: «Οι μετεωρολόγοι δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (τελικό): Έκαναν το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στη Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ