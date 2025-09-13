Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Αποχώρησε με πρόβλημα Ζέλσον | Αμφίβολος με Πάφο

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αποχώρησε με πρόβλημα μόλις στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ζέλσον Μαρτίνς Ολυμπιακός
Ο Πορτογάλος έδειξε ότι αντιμετώπιζε θέμα από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Ο Ζέλσον συνέχισε να αγωνίζεται, αλλά άντεξε μόλις 7 λεπτά, καθώς στο 17’ έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Στρεφέτσα να παίρνει τη θέση του.

Ο Μαρτίνς αντιμετωπίζει θέμα στο δεξί πόδι κι η κατάσταση του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, ωστόσο με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις η συμμετοχή του στον αγώνα με την Πάφο είναι αμφίβολη.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την κυπριακή ομάδα την ερχόμενη Τετάρτη (17/09), στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League.

