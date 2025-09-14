Η επιστροφή στη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος, περιλαμβάνει δύσκολη έξοδο στη Λιβαδειά για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό.

Οι Βοιωτοί έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, δείχνοντας από νωρίς ότι δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν απλά για την παραμονή. Μετά τη νίκη-θρίλερ στην πρεμιέρα απέναντι στην Κηφισιά (3-2) και την πολύτιμη ισοπαλία που απέσπασαν στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάζεται έτοιμη για το επόμενο βήμα. Ο στόχος των playoffs 5-8 και η πιθανότητα διεκδίκησης ευρωπαϊκού εισιτηρίου δεν μοιάζει πλέον μακρινός.

Από την άλλη, η ΑΕΚ δείχνει να έχει αφήσει πίσω της το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Οι δύο νίκες στην OPAP Arena για το πρωτάθλημα, αλλά και η πρόκριση στους ομίλους του Conference League, έχουν φέρει ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Το πρώτο δείγμα του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης είναι κάτι παραπάνω από θετικό, με τον Σέρβο τεχνικό να κερδίζει τις εντυπώσεις για την προσέγγισή του.

