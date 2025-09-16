Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη League Phase με το Ηλιούπολη - Βόλος - Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Το "Άγιο Δισκοπότηρο" του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο δεύτερος τη τάξει θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνει… πρεμιέρα με νέο «λουκ» στα πρότυπα των ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Μάλιστα, την Τρίτη (16/09) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ηλιούπολης με τον Βόλο, με την οποία θα ανοίξει το πρόγραμμα στην πρεμιέρα της League Phase.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη - Βόλος

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Παναιτωλικός - Άρης

15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor

16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ

16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet

16:00 ΟΦΗ - Καβάλα

16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου

17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea

Τα ματς που θα καλυφθούν τηλεοπτικά

Η Cosmote TV διατήρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την πρώτη ημέρα της League Phase θα μεταδώσει τέσσερις αναμετρήσεις.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ.

Διαβάστε επίσης