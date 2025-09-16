Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη League Phase με το Ηλιούπολη - Βόλος - Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Με μία αναμέτρηση ξεκινά την Τρίτη (16/09) η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Newsbomb

Κύπελλο Ελλάδας
Το "Άγιο Δισκοπότηρο" του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δεύτερος τη τάξει θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνει… πρεμιέρα με νέο «λουκ» στα πρότυπα των ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Μάλιστα, την Τρίτη (16/09) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ηλιούπολης με τον Βόλο, με την οποία θα ανοίξει το πρόγραμμα στην πρεμιέρα της League Phase.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 16:00 Ηλιούπολη - Βόλος

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Παναιτωλικός - Άρης
  • 15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor
  • 16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ
  • 16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet
  • 16:00 ΟΦΗ - Καβάλα
  • 16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου
  • 17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
  • 17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea

Τα ματς που θα καλυφθούν τηλεοπτικά

Η Cosmote TV διατήρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την πρώτη ημέρα της League Phase θα μεταδώσει τέσσερις αναμετρήσεις.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ασία: Οι οργισμένοι νέοι που ανατρέπουν τις ελίτ από το Νεπάλ μέχρι τη Σρι Λάνκα - Από το Τik Tok, στους δρόμους

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Βαγγέλης Αυγουλάς: Βλέποντας τη ζωή… με άλλα μάτια

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος: «H χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

12:45LIFESTYLE

«Ναυάγησε» η συνεργασία Σεφερλή με ΣΚΑΪ – Τι συνέβη

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη League Phase με το Ηλιούπολη - Βόλος - Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος«: Οδηγός ταξί επιτέθηκε σε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

12:31LIFESTYLE

Margot Robbie: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα Mugler εμπνευσμένο από τα 90s

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη μουσική βραδιά στο Ηρώδειο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

12:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερό - Ο Αμπιντάλ διέψευσε τον… θάνατό του - «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσες των μυρμηγκιών γεννούν αυγά.. από δύο είδη - Η ανακάλυψη που αλλάζει τη βιολογία

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός πάνω από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ: Αεροπλάνα παραβίασαν την απαγόρευση ενώ ο πρόεδρος ήταν εκεί - Σηκώθηκαν μαχητικά

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς από Ελληνικό - Αργυρούπολη: «Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές, μετατρέπουμε τις εξαγγελίες σε απτά έργα»

12:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

11:53TRAVEL

Το νησί στο Αιγαίο με τα 1.000 άσπρα ξωκλήσια και το αποθεωτικό ρεπορτάζ στο Associated Press

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Chios Festival 2025: Με την αύρα του χθες, στον πολιτισμό του αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

12:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

12:45LIFESTYLE

«Ναυάγησε» η συνεργασία Σεφερλή με ΣΚΑΪ – Τι συνέβη

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Κάναμε λάθος, έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο»: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός αφηγείται την περιπέτειά του πριν τον Αγιασμό

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος«: Οδηγός ταξί επιτέθηκε σε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ