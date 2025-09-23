Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09).
Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης». Σέντρα στην αναμέτρηση στις 20:00 και τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Λορέντζο Μουζέτι - Αλεχάντρο Ταμπίλο
ATP 250 2025
14:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Βαλεντίν Ρόγιερ - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ
ATP 250 2025
20:00
Novasports Start
Εσπανιόλ – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Τζιρόνα
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Άρης – Μαρκό
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν
William Hill Scottish Premiership 2025-26
22:00
Novasports 2HD
Μίλαν – Λέτσε
Coppa Italia 2025/26
22:00
Action 24
Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπενφίκα - Ρίο Άβε
Liga Portugal Betclic 2025-26
22:30
Novasports Prime
Λεβάντε - Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
Novasports 1HD
Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ
La Liga EA Sports 2025/26
01:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Ρασίνγκ Κλουμπ - Βέλες Σάρσφιλντ
Copa Libertadores 2025
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
02:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μινεσότα Λινξ - Φοίνιξ Μέρκιουρι
2025 WNBA Playoffs
03:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Φλουμινένσε – Λανούς
Copa Sudamericana 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:30
COSMOTE SPORT 4 HD
2025 WNBA Playoffs
Ημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας