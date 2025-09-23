Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09).

Άρης
Δεύτερη αγωνιστική στο Κύπελλο
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης». Σέντρα στην αναμέτρηση στις 20:00 και τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Λορέντζο Μουζέτι - Αλεχάντρο Ταμπίλο

ATP 250 2025

14:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Βαλεντίν Ρόγιερ - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ

ATP 250 2025

20:00

Novasports Start

Εσπανιόλ – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Τζιρόνα

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – Μαρκό

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν

William Hill Scottish Premiership 2025-26

22:00

Novasports 2HD

Μίλαν – Λέτσε

Coppa Italia 2025/26

22:00

Action 24

Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπενφίκα - Ρίο Άβε

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

Novasports Prime

Λεβάντε - Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports 1HD

Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

01:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Ρασίνγκ Κλουμπ - Βέλες Σάρσφιλντ

Copa Libertadores 2025

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μινεσότα Λινξ - Φοίνιξ Μέρκιουρι

2025 WNBA Playoffs

03:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Φλουμινένσε – Λανούς

Copa Sudamericana 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:30

COSMOTE SPORT 4 HD

2025 WNBA Playoffs

Ημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας

