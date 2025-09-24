Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν με τον Αστέρα στην Τρίπολη κι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, διατηρώντας μόνο δύο παίκτες από την ενδεκάδα που είχε επιλέξει στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μάνσα θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», ενώ βασικός για πρώτη φορά ξεκινάει κι ο Καλογερόπουλος. Στις βασικές επιλογές βρίσκεται κι ο Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο - Γκαρθία, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιαζίτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Πομόνης, Μπαρτόλο, Χαραλαμπόγλου, Εμμανουηλίδης.

