AEK: Αποθέωση για τον «400άρη» Μάνταλο – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε συλλεκτική φανέλα

Ξεχωριστής σημασίας ήταν για τον Έλληνα μέσο η αναμέτρηση με τον Βόλο, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Μάνταλος, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία διανύει τη 12η σερί χρονιά του, μετρώντας 68 γκολ και 108 ασίστ. Παράλληλα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση των παικτών της «Ένωσης», με τις περισσότερες εμφανίσεις, πίσω από Μανωλά (541), Παπαϊωάννου (525) και Σαβέφσκι (465).

Μετά λήξη του αγώνα, ο Μάριος Ηλιόπουλος πλησίασε τον 34χρονο διεθνή και του έδωσε ένα ξεχωριστό δώρο, μια συλλεκτική φανέλα, η οποία στο πίσω μέρος δεν έγραφε το νούμερό του (βλ. 20), αλλά τον αριθμό 400.

Ο κόσμος αποθέωσε τον αρχηγό της «Ένωσης», ενώ στα μάτριξ της «OPAP Arena» έπαιξε ένα βίντεο προν τιμήν του. Δείτε το: