ΑΕΚ: Ο Πιερό που δίνει νίκες κι η βεβαιότητα του Νίκολιτς για Γιόβιτς

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο κι επέστρεψε στις νίκες στη Super League, έχοντας σκόρερ σε ακόμα ένα ματς τον Φραντζί Πιερό.

Ο επιθετικός από την Αϊτή βρήκε δίχτυα μετά από 189 ημέρες στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Ήταν σαν να έσπασε την… κατάρα, καθώς τις επόμενες 28 ημέρες σημείωσε άλλα τρία τέρματα, μετρώντας συνολικά τέσσερα σε πέντε αγώνες. Μάλιστα, ήταν το τέταρτο διαδοχικό γκολ του σε ισάριθμα ματς, στα οποία ξεκίνησε βασικός.

Είναι ξεκάθαρο ότι η εμπιστοσύνη κι η υπομονή που του έδειξε ο Νίκολιτς απέδωσαν καρπούς με τον Πιερό να μην είναι απαραίτητα εντυπωσιακός, αλλά να κάνει πλέον αυτό που είναι η βασική… δουλειά του επιθετικού: Να βάζει γκολ .

Αυτό που ψάχνει κι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα», στον εντός έδρας ματς με τον Άρη Λεμεσού, αλλά έκτοτε έχει μείνει άσφαιρος (σε έξι αγώνες που έπαιξε)!

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, μιλώντας σχετικά στη συνέντευξη Τύπου έδειξε να μην… αγχώνεται, υπογραμμίζοντας ότι: «Την ίδια κουβέντα κάναμε και για τον Πιερό που δεν μπορούσε να σκοράρει. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί και με τον Γιόβιτς», αναφέροντας επίσης πως: «Το θέμα του επιθετικού είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογίας. Ο Λούκα δεν είναι παιδί, ξέρει να διαχειρίζεται την πίεση. Με ενδιαφέρει όχι να σκοράρει, αλλά το παιχνίδι του και η συνεργασία με τους συμπαίκτες του».

Τα γκολ του Φραντζί Πιερό

31/08/2025 ΑΕΚ – Άστέρας AKTOR 1-0

17/09/2025 Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

24/09/2025 ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1

28/09/2025 ΑΕΚ – Βόλος 1-0

Διαβάστε επίσης