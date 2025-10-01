Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Κόντη πριν το Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ίγκλις

Ο Έλληνας κόουτς μιλά για το ματς με τους Ολλανδούς

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (02/10) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ολλανδική ομάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» είναι επικεφαλής στην ενιαία βαθμολογία της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά την επικράτηση 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις και κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ίγκλις θέλουν να κάνουν το 2Χ2 που θα τους διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης.

Την Τετάρτη (01/10) το μεσημέρι, ο Χρήστος Κόντης θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Πέμπτης (02/10) αναλύοντας τα πλάνα του για τον αγώνα.

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου:

Διαβάστε επίσης