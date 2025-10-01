Σοβαρά επεισόδια στη Νάπολι πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Νάπολι κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δυστυχώς αποδείχθηκε ευκαιρία για βίαιες καταστάσεις στην πόλη του ιταλικού νότου. Ώρες πριν το ματς των δύο ομάδων για το Champions League, υπήρξαν μεγάλες συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Τα επεισόδια ήταν μεγάλης έκτασης στο κέντρο της πόλης. Υποστηρικτές των «παρτενοπέι» κι αυτοί των «λονταριών» ήρθαν στα χέρια, υπήρξε καρεκλοπόλεμος, ενώ εκτόξευσαν η μία πλευρά στην άλλη ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα οπαδών της Νάπολι (λιγότεροι από 100) μαζεύτηκαν και φορώντας μάσκες επιτέθηκαν σε οπαδούς της Σπόρτινγκ που έκαναν βόλτες στην πόλη.