Δεν σκέφτεται αποκλεισμό του Ισραήλ η FIFA: «Δεν μπορούμε να επιλύσουμε γεωπολιτικά προβλήματα»

Υπάρχουν πολλές πιέσεις τον τελευταίο καιρό προς FIFA και UEFA. Αναφορικά με κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στις ομάδες του Ισραήλ, με αποκλεισμό τους από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω των όσων γίνονται στη Γάζα.

Στο συνέδριο της FIFA που έγινε στη Ζυρίχη, δε φάνηκε πως υπάρχει τέτοια σκέψη. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, έκανε έκκληση για ειρώνη, αλλά ξεκαθάρισε πως η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά ζητήματα.

«Στη FIFA, έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά σε έναν διχασμένο κόσμο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους υποφέρουν από τις πολλές συγκρούσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σήμερα και το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορεί να μεταφέρει το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό της ειρήνης και της ενότητας.

Η FIFA δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικά προβλήματα, αλλά μπορεί και πρέπει να προωθήσει το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο αξιοποιώντας τις ενωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές αξίες του».

Παράλληλα, η ανακοίνωση της FIFA δεν έκανε καμία αναφορά στο Ισραήλ. Ειδικά αναφορικά με τις πιέσεις που δέχεται για τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.