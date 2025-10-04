ΑΕΚ: «Σαν να είναι… τελικός Champions League» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς για το ματς με την Κηφισιά

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ οφείλει να αντιδράσει, μετά την ήττα από την Τσέλιε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αγώνα με την Κηφισιά, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Πρώτη ήττα και οδυνηρή για την ΑΕΚ στη σεζόν, καθώς η Τσέλιε τιμώρησε κάθε λάθος της και με τον Φράνκο Κοβάσεβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ, επικράτησε 3-1.

O τρόπος με τον οποίο ήρθε το αρνητικό αποτέλεσμα ενόχλησε τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φρόντισε να καταστήσει σαφές στους ποδοσφαιριστές του το πόσο σημαντικό είναι το ματς με την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστερίου.

Ο Σέρβος τεχνικός σε δηλώσεις που έκανε στην CosmoteTV τόνισε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ματς της Κυριακής (05/10) σαν να είναι τελικός Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς

Για την ήττα από την Τσέλιε και τα συμπεράσματα που έβγαλε, αναλύοντας με τους συνεργάτες του το παιχνίδι:

«Ναι, αναλύσαμε το παιχνίδι, δεν κοιμηθήκαμε πολύ είναι η αλήθεια. Ισχύει ό,τι είπα μετά το παιχνίδι. Τώρα που έχω δει ξανά το ματς, λυπάμαι περισσότερο. Δώσαμε τα πάντα στον αντίπαλο. Δυστυχώς, η ήττα μπορεί να έρθει μια φορά και ήρθε, αλλά τώρα πρέπει να την αφήσουμε στην ιστορία. Γιατί το πρόβλημα του συλλόγου στην πρόσφατη ιστορία του ήταν ότι υπέφερε υπερβολικά από ήττες κι έτσι πήγαινε από τη μία στην άλλη. Οπότε, πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας και να παίξουμε με την Κηφισιά στο γήπεδο του Ατρόμητου σα να είναι ο τελικός του Champions League! Γιατί οι μεγάλες ομάδες, όπως είπα μετά το χθεσινό (σ.σ. προχθεσινό) ματς, ένα παιχνίδι σε τρεις μήνες μπορεί να το χάσουν. Αλλά δύο στη σειρά, με τίποτα. Οπότε πρέπει να επανέλθουμε σε νικηφόρα τροχιά και περιμένω αντίδραση από τους παίκτες».

Για τον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά:

«Παίξαμε μαζί τους ένα φιλικό παιχνίδι στην τελευταία διακοπή της FIFA. Πολύ… δυσάρεστη ομάδα, μπορεί να δει κανείς τα πρόσφατα αποτελέσματά της. Κανείς δεν παίζει ένα άνετο παιχνίδι απέναντί τους. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Έχουν έναν παίκτη στην επίθεση, τον Τετέι, ο οποίος είναι πολύ απρόβλεπτος. Πολύ ταλαντούχος και πολύ γρήγορος. Το παιχνίδι τους έχει να κάνει κυρίως με αυτό: άμεσο ποδόσφαιρο, δεύτερες μπάλες, αντεπιθέσεις. Επίσης, κάποιες φορές ξέρουν πώς να πιέσουν, αλλά και πώς να κτίσουν τις επιθέσεις τους, παρά τη δική σου πίεση. Ίσως το όνομα του αντιπάλου να μην το αναδεικνύει αυτό, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό και απαιτητικό παιχνίδι μπροστά μας. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έρχεται στο τέλος μιας πολύ δύσκολης περιόδους για εμάς. Αν δεν κάνω λάθος τα πέντε από τα επτά παιχνίδια ανάμεσα στα δύο παράθυρα της FIFA τα παίξαμε μακριά από το γήπεδό μας. Συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου αγώνα, με το πολυήμερο ταξίδι. Ακόμη δεν έχουμε επανέλθει, αλλά έχουμε την αυριανή (σ.σ. σημερινή) μέρα και την Κυριακή πριν από το παιχνίδι για να βρούμε φρέσκους παίκτες, ενέργεια, «πολεμιστές» και την κατάλληλη νοοτροπία για παιχνίδι. Γιατί αυτή θα τη χρειαστούμε πάνω από όλα».

Ζοάο Μάριο: «Όταν χάνεις λειτουργεί σαν ξυπνητήρι…»

Από την πλευρά του, ο Ζοάο Μάριο δήλωσε:

Για το αν παρακολούθησε το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε και τι αίσθηση του άφησε: «Φυσικά, παρακολούθησα το παιχνίδι. Δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα, ήταν η πρώτη μας ήττα στη σεζόν. Μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Ένα δύσκολο παιχνίδι για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εναντίον αυτών των αντιπάλων. Αλλά μπορούμε να δούμε το παιχνίδι σαν ομάδα και να διορθώσουμε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού μας».

Για το αν θέλουν οι παίκτες να βγάλουν αντίδραση: «Ναι, είμαι περισσότερο από σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν πως είναι σαν “ξυπνητήρι”. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, λειτουργεί πάντα ως τέτοιο. Ειδικά τώρα που θα παίξουμε μακριά από το γήπεδό μας, πρέπει να αντιδράσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, με το να είμαστε στις πρώτες θέσεις».

Για το τι περίμενε όταν ήρθε στην ΑΕΚ και τι συνάντησε: «Το απολαμβάνω γιατί βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ, με θετική ενέργεια παντού στον σύλλογο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αυτό που απολαμβάνω ακόμη και στις προπονήσεις. Οπότε, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ κι ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για το ποια είναι η αγαπημένη του θέση: «Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι να παίζω, να είμαι μέρος της ομάδας. Ως μέσος, στο “8” και στο “10” νιώθω πιο άνετα, αλλά συμβαίνει συχνά στην καριέρα μου να παίζω τόσες πολλές φορές αριστερά, να παίζω δεξιά. Δεν βλέπω το πρόβλημα σε αυτό. Οπουδήποτε με θέλει ο προπονητής θα είμαι έτοιμος».

