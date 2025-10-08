Ολυμπιακός: Πλησιάζει στην επιστροφή ο Γιάρεμτσουκ

Ο Ουκρανός επιθετικός στάθηκε άτυχος λίγο πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν, αφού στο φινάλε της καλοκαιρινής προετοιμασίας ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον κράτησε για περισσότερο από ένα μήνα εκτός προπονήσεων.

Ωστόσο, όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν για τον δυναμικό άσο, καθώς την Τρίτη (07/10) ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, χωρίς να νιώσει κάποια ενόχληση.

Αυτό σημαίνει πως τις επόμενες ημέρες θα ανεβάσει σιγά σιγά… στροφές, ούτως ώστε να είναι έτοιμος για τον αγώνα που ακολουθεί με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, στην επανέναρξη της Super League.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο νέο πρόβλημα, απέναντι στους «βυσσινί» θα είναι η πρώτη φορά που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει διαθέσιμους και τους τρεις επιθετικούς του Ολυμπιακού.

