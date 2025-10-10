Δανία – Ελλάδα: Ανακοίνωσαν sold out οι Σκανδιναβοί

Η Ελλάδα για να κρατήσει ζωντανές τις όποιες ελπίδες της για Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλει νίκη στην έδρα της Δανίας. Κάτι που εκ των πραγμάτων είναι υπερβολικά δύσκολο, λόγω και της φόρμας των αντιπάλων. Γίνεται ακόμη δυσκολότερο όμως, καθώς θα έχουν και τη συμπαράσταση του κόσμου τους.

Όπως ανακοινώθηκε απ’ την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας, το ματς της Κυριακής (12/10) είναι ήδη sold out. Το «Πάρκεν» στην Κοπεγχάγη θα είναι κατάμεστο, για να ωθήσει την δική τους Εθνική σε μια κρίσιμη νίκη. Καθώς οι «ρόλιγκανς» με επικράτηση κάνουν αποφασιστικό βήμα πρωτιάς.

Ο συνολικός αριθμός των φιλάθλων θα ξεπεράσει τις 35.000. Σε μια έδρα αρκετά θερμή. Κι όλα αυτά ένα μήνα μετά την ήττα της Εθνικής μας απ’ τους Δανούς με 3-0.