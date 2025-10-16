ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Μουκουντί θα το παλέψει, δίδυμο με Βίντα και Χρυσόπουλο δοκιμάζει ο Νίκολιτς

Ο Καμερουνέζος αμυντικός αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό στο ματς με την Κηφισιά κι οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, όμως, ο Μουκουντί δούλεψε σκληρά στην προετοιμασία κι αύξησε τις πιθανότητες, οι οποίες, πάντως, εξακολουθούν να μην είναι με το μέρος του.

Ο 27χρονος στόπερ, πάντως, είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, ώστε να ενισχύσει την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (19/10) στην «OPAP Arena».

Με δεδομένη την απουσία του Ρέλβας, μια ενδεχόμενη επιστροφή του Μουκουντί θα λύσει τα χέρια του Νίκολιτς, όσον αφορά το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Σέρβος τεχνικός δοκιμάζει, αυτές τις ημέρες, το δίδυμο Βίντα – Χρυσόπουλος, για το κέντρο της άμυνας. Είναι αυτό που αναμένεται να παρατάξει σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει ο Καμερουνέζος, η κατάσταση του οποίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διήμερο.

