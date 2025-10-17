Νότιγχαμ: Θέλει να συνεχίσει ο Ποστέκογλου – «Αν μου δώσετε χρόνο ίσως τελειώσει η σεζόν με τρόπαιο»

Χωρίς νίκη μετά από επτά ματς. Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά στη Νότιγχαμ κι αυτό έχει φέρει πίεση. Στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Τσέλσι, ο ομογενής τεχνικός θέλησε να αναφερθεί στην κατάσταση, τονίζοντας μάλιστα πως αν τον αφήσουν να δουλέψει ίσως η σεζόν να τελειώσει με τίτλο.

Οι δηλώσεις του Ποστέκογλου:

«Αν το δεις μέσα από το πρίσμα ότι είμαι ένας αποτυχημένος προπονητής που είναι τυχερός που παίρνει αυτή τη δουλειά, τότε φαίνεται ότι αυτός ο προπονητής βρίσκεται υπό πίεση. Υπάρχει μια εναλλακτική ιστορία. Ήρθα στην Premier League πριν από δύο χρόνια, ανέλαβα την Τότεναμ. Ο πρόεδρος μου είπε ότι αυτός ο σύλλογος πρέπει να κερδίσει ένα τρόπαιο. “Προσπαθήσαμε να φέρουμε νικητές, τον Ζοζέ (Μουρίνιο) και τον Αντόνιο (Κόντε), δεν λειτούργησε, χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό”. Ήμουν λίγο προσβεβλημένος, βλέπω τον εαυτό μου ως νικητή... Τερματίσαμε πέμπτοι στην πρώτη μου χρονιά. Αλλά με κάποιο τρόπο αυτή η χρονιά έχει εξαφανιστεί από τα βιβλία των ρεκόρ.

Κερδίσαμε ένα τρόπαιο, ξεφορτωθήκαμε την ετικέτα του να είσαι χαμένος. Είναι το ποδόσφαιρο του Champions League που φέρνει κάποιες ανταμοιβές, την ευκαιρία να φέρεις καλύτερους παίκτες. Αλλά το μόνο που έχω ακούσει από τότε που τελείωσα στην Τότεναμ είναι ότι τερματίσαμε 17οι πέρυσι.

Αν το δείτε αυτό, τότε ναι, είμαι ένας αποτυχημένος προπονητής. Ίσως είμαι ένας προπονητής που αν μου δώσετε χρόνο, η ιστορία τελειώσει όπως σε όλους τους προηγούμενους συλλόγους μου, με ένα τρόπαιο.

Προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο που παίζουμε. Οι παίκτες προσαρμόζονται, αλλά σίγουρα υπάρχει ασυνέπεια εκεί. Αλλά κάποιοι θα κοιτάξουν τα ζιζάνια, εγώ θα κοιτάξω τι φυτρώνει».