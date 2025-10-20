Πέθανε ο φίλαθλος που είχε σηκώσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του στο Μουντιάλ του 1986

Ένας άνθρωπος που λίγοι ήξεραν το όνομά του, αλλά εκατομμύρια παγκοσμίως έχουν δει τουλάχιστον μια φορά, «έφυγε» από τη ζωή στη γενέτειρά του, τη Σάντα Φε, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με ασθένεια.

Ο Ρομπέρτο Σέχας, ο άνθρωπος που σήκωσε στους ώμους του τον Ντιέγκο Μαραντόνα μέσα στο κατάμεστο «Αζτέκα», λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Η στιγμή αυτή έμελλε να μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μια διαχρονική φωτογραφία που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά.

Πώς κατέληξε με τον Μαραντόνα στους ώμους

Το 1986, ο Σέχας εργαζόταν σε μια μεταλλουργία όταν μαζί με φίλους του πήραν απόφαση να ταξιδέψουν στο Μεξικό, παρότι δεν είχαν εισιτήριο, με σκοπό να δουν από κοντά τον ιστορικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δυτική Γερμανία. Κατάφερε να βρεθεί στο «Αζτέκα» και με το τέλος του αγώνα όρμησε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες του.

«Ο Ντιέγκο με κοίταξε, σταμάτησε και χωρίς να πει κουβέντα, κατάλαβα τι ήθελε. Τον σήκωσα και άρχισα να τρέχω, ενώ εκείνος μου έδειχνε πού να πάω», έχει πει ο ίδιος.

Η εικόνα του Μαραντόνα να υψώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο στον ουρανό του Μεξικού, καθισμένος στους ώμους του Σέχας, έκανε (και κάνει ακόμα) τον γύρο του πλανήτη.

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Σέχας είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Τα εγγόνια μου με βλέπουν στην τηλεόραση και λένε “να ο παππούς που κουβαλάει τον Μαραντόνα”. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό».