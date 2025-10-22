Ρόμπιν Φαν Πέρσι: «Ένας αγώνας που η Φέγενορντ πρέπει να νικήσει»

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι με την τεράστια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, είναι πλέον προπονητής γεμάτος φιλοδοξία. Κάτι που καθρεφτίζεται στη Φέγενορντ, ομάδα την οποία προπονεί. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο Ολλανδός ήταν ξεκάθαρος για το στόχο της ομάδας του:

«Είναι ένας αγώνας που η Φέγενορντ πρέπει να κερδίσει. ‘Εχουμε παίξει δύο αγώνες και έχουμε μηδέν βαθμούς. Αυτό δεν είναι αρκετό, απλά και ξεκάθαρα. Όλοι το γνωρίζουν. Θέλουμε να βασιστούμε στον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Άστον Βίλα. Στα πλάνα που έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό, βλέπουμε συγκρίσεις με το στυλ παιχνιδιού της Βίλα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να είναι ένας ενδιαφέρων αγώνας».

Για την απουσία του Τίμπερ: «Ο Κίντεν Τίμπερ προπονείται ξανά, αλλά ο αγώνας εναντίον του Παναθηναϊκού έρχεται λίγο νωρίς γι’ αυτόν. Αντίθετα ο Γουατανάμπε έχει αναρρώσει πλήρως. Έχει πάρει το ΟΚ από το ιατρικό επιτελείο. Μπορεί να ξεκινήσει. Η ομάδα επίσης προχωρά μαζί με άλλους που τα πάνε καλά».

Για την έλευση Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό: «Προσωπικά, μου αρέσει που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Γιατί τότε ξέρεις λιγότερα για το τι να περιμένεις. Η αποστολή μας για αυτόν τον αγώνα είναι σαφής».