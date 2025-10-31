ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα συνάντηση ΠΑΕ – ΑΣ για τη Νέα Τούμπα

Κρίσιμη μέρα για τον ΠΑΟΚ η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Η «οικογένεια» του «δικέφαλου» θα συναντηθεί, προκειμένου να συζητηθεί και να προχωρήσει ένα βασικό ζήτημα για να «τρέξει» το πλάνο της Νέας Τούμπας. Το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ.

Τη συγκεκριμένη ημερομηνία ορίστηκε η συνάντηση, με τον Ερασιτέχνη να έχει αποστείλει σχετική επιστολή από τις 30/10 και την ΠΑΕ να απαντά πως η συνάντηση θα γίνει Δευτέρα.

Οι συζητήσεις αναφορικά με το μνημόνιο είναι καθοριστικές, καθώς θα καθορίσουν τη διαχείριση του έργου, αλλά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι δύο πλευρές. Έτσι αν υπογραφεί το μνημόνιο, θα αρχίσουν να «τρέχουν» τα επόμενα βήματα για την κατασκευή του γηπέδου.