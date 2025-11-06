Παναθηναϊκός: Τα πλάνα Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το «τριφύλλι»

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα τους πολύ κρίσιμου εκτός έδρας αγώνα με τη Μάλμε φτάνει στο τέλος της, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θέλει να συνδυάσει με νίκη την πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός: Τα πλάνα Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το «τριφύλλι»
Το αρνητικό αποτέλεσμα στον Βόλο, σε συνδυασμό με τα δύο άσχημα ευρωπαϊκά αποτελέσματα με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ αλλά και την Φέγενορντ στην Ολλανδία έχουν δώσει στον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε (19:45, COSMOTE SPORT 3, ANT1) ένα μεγάλο «πρέπει» για την ομάδα του «τριφυλλιού».

Απόψε, στο Μάλμε, ο Ράφα Μπενίτεθ θα πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο των «πράσινων» και όπως είναι φυσικό θέλει να το συνδυάσει με νίκη που θα δώσει ψυχολογία και… ανάσες στην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με το διπλό στην Ελβετία (1-4 την Γιουνγκ Μπόις) αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με αποτέλεσα οι «πράσινοι» να βρίσκονται τώρα στην 22η θέση της βαθμολογίας έχοντας μόλις 3 βαθμούς και να είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Μάλμε με τον Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Φακούντο Πελίστρι έχει μεν επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας αλλά δεν βρίσκεται στην αποστολή, ενώ αντίθετα ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Σίριλ Ντέσερς, Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιάννης Μπόκος και θεραπεία ο Ρενάτο Σάντσες.

Απών λόγω ίωσης ήταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που πάντως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως και οι Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι.

Στη διάθεση του Μπενίτεθ, από την άλλη, βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται συγκεκριμένα οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Το γεγονός ότι η Μάλμε συνεχίζει να μην έχει καταφέρει να πάρει νίκη στη League Phase του Europa League την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη καθώς οι γηπεδούχοι «καίγονται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά των γηπεδούχων, ο εξτρέμ Τάχα Άλι είναι αμφίβολος και η συμμετοχή του στο ματς θα κριθεί ουσιαστικά την τελευταία στιγμή. Από την άλλη, ο στόπερ Κόλιν Ρέσλερ, έχει ανεβάσει πυρετό και όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι διαθέσιμος.

Ο Ισπανός τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και αναμένεται να παρατάξει τους Ντραγκόφσκι - Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας - Τσιριβέγια, Σιώπης - Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Τετέ – Σφιντέρσκι.

Από τη μεριά του, ο προπονητής της Μάλμε, Άνες Μράβατς αναμένεται να παρατάξει τους Όλσεν - Μπουσανέλο, Γιάνσον, Όλσον, Στρίγκερ - Μπουσούλατζιτς, Λεβίτσκι, Ρόζενγκρεν - Χακσαμπάνοβιτς, Μπολίν, Εκόνγκ.

