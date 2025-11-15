Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος

Τιμητική στιγμή για τον Μάριο Βήχο. Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν, κλήθηκε στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Εκτάκτως, για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο τελευταίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην πιεστεί και έμεινε εκτός του αγώνα με την Σκωτία. Ο Βήχος εσπευσμένα πήρε τη θέση του.

Ο παίκτης του Λεβαδειακού καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας και αναμένεται να φανεί αν θα κάνει ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα.