Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
Ο παίκτης του Λεβαδειακού εκτάκτως στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τιμητική στιγμή για τον Μάριο Βήχο. Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν, κλήθηκε στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Εκτάκτως, για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
Ο τελευταίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην πιεστεί και έμεινε εκτός του αγώνα με την Σκωτία. Ο Βήχος εσπευσμένα πήρε τη θέση του.
Ο παίκτης του Λεβαδειακού καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας και αναμένεται να φανεί αν θα κάνει ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας
17:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
17:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ποδόσφαιρο Γυναικών: Πιάστηκαν στα χέρια παίκτριες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
16:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χειροπέδες σε τρία άτομα για έξι κλοπές σε Κιλκίς και Σέρρες
06:55 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ