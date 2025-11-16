Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του – Πού θα δείτε τη συνέντευξή του

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα μιλήσει για το χθες, το σήμερα και το αύριο του Παναθηναϊκού – Πού θα δείτε την πολυαναμενόμενη συνέντευξη του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ.

Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός
Κατά την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τονίσει πως τις ερχόμενες εβδομάδες θα μιλήσει ανοιχτά για όσα απασχολούν τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα τηρήσει τη δέσμευσή του, καθώς την Κυριακή (16/11) στις 21:30, παραθέτει μια ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου. Σε ένα ιδιαίτερο debate θα απαντήσει στα ερωτήματα των διευθυντών αθλητικών ΜΜΕ της χώρας, με τον δημοσιογράφο, Πάνο Βόγλη, να είναι συντονιστής.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα απαντήσει στις απορίες και τα ερωτήματα των φιλάθλων ουσιαστικά, ξεκαθαρίζοντας το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην παρουσία του στην ΠΑΕ, αλλά και τι περιμένει από εδώ και πέρα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη σε διαδικασία τεράστιων αλλαγών, με τον ερχομό του Μπενίτεθ, το ρόλο του Μπαλντίνι, την πρόσληψη Κοτσόλη και Κορόνα. Κινήσεις που θα συνεχιστούν και θα φτάσουν φυσικά και στο ρόστερ της ομάδας. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον λοιπόν, το τι θα πει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει για όλους και για όλα.

Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (16/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το SKAI HYBRID, αλλά και μέσω live streaming από το κανάλι του Παναθηναϊκού στο Youtube.

