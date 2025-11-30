Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με συνταγή ΠΑΟΚ και… αέρα Στουρμ οι «πράσινοι»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έτοιμα τα πλάνα του για την αποψινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαίδης» και θέλει να δει την ομάδα του να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σερί του -Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα.

Newsbomb

Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» έχοντας «χτίσει» ένα εξαιρετικό σερί 6 νικών και με την ψυχολογία στα… ύψη μετά από τα θετικά αποτελέσματα κόντρα σε ΠΑΟΚ και Στουρμ Γκρατς, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους, δείχνουν να βρίσκονται στην καλύτερη αγωνιστικής τους κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Και η αλήθεια είναι πως ο Ισπανός τεχνικός δε θα μπορούσε να έχει καλύτερη συνθήκη για να προετοιμάσει την ομάδα του για ένα σπουδαίο ντέρμπι όπως το αποψινό, όπου ο Παναθηναϊκός αν καταφέρει να πάρει την νίκη θα έχει την δυνατότητα να καλύψει ακόμα μεγαλύτερο μέρος από το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία.

Οι γνωστοί απόντες

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε με τον Μπενίτεθ, για ένα ακόμα ματς, να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Λαφόν.

Η επιστροφή που χρειάζεται

Αντίθετα, ο πολυνίκης τεχνικός πορεί να υπολογίζει στον Σίριλ Ντέσερς ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και έχει επιστρέψει σε αγωνιστική δράση, με τον προπονητή των «πρασίνων» να τον έχει συμπεριλάβει στην αποστολή του αποψινού αγώνα.

Με γνώριμη συνταγή και απαραίτητες διαφοροποιήσεις

Ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται για μία ενδεκάδα ανάλογη με κείνη που έφερε τη νίκη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις που επιτάσσουν οι συνθήκες. Ο Ντραγκόφσκι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια απόντως του Λαφόν.

Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν θα βρεθεί δίπλα στον Τουμπά. Στα άκρα της στα αριστερά σίγουρα θα βρεθεί ο Μλαντένοβιτς ενώ στα δεξιά υπάρχει προβάδισμα του φορμαρισμένου Γεντβάι, που είναι και φρέσκος μιας και δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη (27/11), αφού είναι εκτός λίστας. Ο Καλάμπρια έχει κι αυτός πιθανότητες, όμως επειδή έπαιξε πρώτη φορά βασικός κόντρα στην Στουρμ μετά από τόσο καιρό, δύσκολα θα πάρει δεύτερο σερί ματς τόσα λεπτά κατευθείαν, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση.

Στο κέντρο θα επανέλθει ο Τσιριβέγια, που δεν ξεκίνησε κόντρα στους Αυστριακούς και μπήκε ως αλλαγή για να μην πιεστεί παραπάνω με το πρόβλημα που είχε και την φλεγμονή στον αστράγαλο. «Μάχη» υπάρχει για την θέση δίπλα του μεταξύ του Σιώπη και του Τσέριν, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα, ενώ στο «10» θα είναι σίγουρα ο φορμαρισμένος Τάσος Μπακασέτας.

Στα «φτερά» της επίθεσης οι Τετέ και Ζαρουρί φαίνεται πως θα είναι εκείνοι που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα, αφού βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τον Τζούρισιτς, ενώ τέλος Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Σφιντέρκσι ο οποίος έχει και την ανα΄λογη ψυχολογία αλλά και αγωνιστική ετοιμότητα σε σχέση με τον Σίριλ Ντέσερς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε και επίσημα απονομή χάρης από τον πρόεδρο - Αντιμέτωπος με κατηγορίες διαφθοράς

14:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με συνταγή ΠΑΟΚ και… αέρα Στουρμ οι «πράσινοι»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο αγροτικό μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας: Χρήση χημικών από την Αστυνομία - Βίντεο

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η «Ένωση» ψάχνει νίκη «δήλωση» στη Λεωφόρο | Οι σκέψεις του Νίκολιτς

13:38WHAT THE FACT

Αυστραλία: Κρατούσε για χρόνια μια πέτρα, ελπίζοντας ότι είναι χρυσός - Αποδείχθηκε κάτι σπανιότερο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Βοιωτία: Μπλόκο στον κόμβο Αϊ-Γιάννη - Βίντεο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

13:10TRAVEL

Λίμνη Κερκίνη: Μια όαση ζωής στη βόρεια Ελλάδα - Φιλοξενεί 300 είδη πουλιών

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Νέες σορούς εντόπισαν οι αρχές - Στους 146 ο αριθμός των νεκρών

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δημοψήφισμα για υποχρεωτική θητεία σε στρατό και πολιτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τέσσερις «τρομοκράτες» στη Ράφα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο αγροτικό μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας: Χρήση χημικών από την Αστυνομία - Βίντεο

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

13:38WHAT THE FACT

Αυστραλία: Κρατούσε για χρόνια μια πέτρα, ελπίζοντας ότι είναι χρυσός - Αποδείχθηκε κάτι σπανιότερο

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ