Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: LIVE το ντέρμπι της Λεωφόρου για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (30/11, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την ΑΕΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Super League.

Οι «πράσινοι» έχοντας «χτίσει» ένα εξαιρετικό σερί 4 νικών (6 σε 7 ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους) δείχνουν να βρίσκονται στην καλύτερη αγωνιστική τους κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν. Το ίδιο συμβαίνει και για την Ένωση, η οποία προέρχεται από τη σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα στην Ιταλία για το Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε για δεύτερο σερί ματς να παίξει με τριάδα στην άμυνα, ενώ προτίμησε τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Έτσι, κάτω από τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Ντραγκόφσκι, στην τριάδα της άμυνας οι Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, δεξιά στην πλευρά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Ζαρουρί, με τους Σιώπη και Τσιριβέγια στον άξονα και τους Μπακασέτα και Τετέ να κινούνται πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι – Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί – Τετέ, Μπακασέτας – Σφιντέρσκι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα προχώρησε σε τρεις αλλαγές, οι δύο εκ των οποίων αναγκαστικές.

Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα (είναι εκτός λίστας για τα ματς του Conference League), ενώ βασικός ξεκινάει ο Μάνταλος με τον Μαρίν να μένει στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΚ:

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

