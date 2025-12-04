Ολυμπιακός: «Ο τίτλος του πρωταθλητή χειμώνα δεν λέει τίποτα» - Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Με εντός έδρας αναμέτρηση ολοκληρώνουν οι «ερυθρόλευκοι» τον πρώτο γύρο της Super League.

Ο Ολυμπιακός με νίκη κόντρα στον ΟΦΗ κερδίζει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πάντως, να δηλώνει στην CosmoteTV ότι «δεν σημαίνει τίποτα».

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», πέρα από την αναμέτρηση με την ομάδα του Ηρακλείου, αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια του συλλόγου για την επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ στην CosmoteTV:

Για το αν βλέπει τα δύο επόμενο παιχνίδια μαζί ως προς την διαχείριση: «Έχουμε κάποιους παίκτες που δεν είναι 100% καλά. Για την ακρίβεια έχουμε τέσσερις παίκτες που δεν είναι ακόμα σίγουροι. Ο Τσικίνιο και ο Ποντένσε σήμερα προπονήθηκαν με την ομάδα, όμως όχι και ο Ρέτσος με τον Πασχαλάκη. Επομένως, από την στιγμή που τα δύο παιχνίδια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Όχι επειδή είναι για διαφορετικές διοργανώσεις, αλλά επειδή είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο. Σε αυτή τη συνθήκη δε μπορούμε να μην σκεφτούμε και το επόμενο παιχνίδι όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για το ποιοι θα παίξουν κόντρα στον ΟΦΗ».

Για τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα: «Είναι αλήθεια πως αυτός ο άτυπος τίτλος υπάρχει σε πολλές χώρες και το μόνο που δείχνει είναι πως είσαι πρώτος στην βαθμολογία έχοντας παίξει μια φορά με όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι ένας άτυπος τίτλος και δεν σημαίνει τίποτα. Μέχρι τώρα, όμως, νομίζω πως το πρωτάθλημα έχει πάει αρκετά καλά για μας. Έχουμε χάσει μόνο ένα παιχνίδι, έχουμε μια ισοπαλία και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε κερδίσει. Αν καταφέρουμε να έχουμε τις ίδιες επιδόσεις και στον δεύτερο γύρο, το φυσιολογικό είναι να μπούμε πρώτοι στα playoffs. Επομένως είμαστε ικανοποιημένοι και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι».

Για το πλάνο του στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Θα επιλέξουμε τους παίκτες που θεωρούμε κατάλληλους για το κάθε παιχνίδι χωρίς να επιβαρύνουμε τους παίκτες που δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες και όσο κάνουν στο γήπεδο αυτά που τους ζητάμε, τότε ακόμα καλύτερα για μας, γιατί είναι καλό να μοιράζονται τα παιχνίδια».

Για τα σχέδια του συλλόγου να μεγαλώσει το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: «Μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που γίνεται. Ο κόσμος θέλει να γεμίζει το γήπεδο, θέλει να μας βλέπει να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε. Είναι πολύ ευχάριστο που όλο και περισσότερος κόσμος θέλει να έρχεται στο γήπεδο και είναι υπέροχο που το γήπεδο θα μεγαλώσει για να μπορούν να έρχονται ακόμα περισσότεροι φίλαθλοι. Όλο αυτό εμάς μας γεμίζει ευθύνη για να έχουμε μια καλή πορεία ως ομάδα. Να παίζουμε στην Ευρώπη, αν είναι και το Champions League ακόμα καλύτερα, κάτι που φυσικά δεν είναι εύκολο γιατί όλοι θέλουν να βρεθούν εκεί. Για αυτό εμείς προσπαθούμε πάντα να βρισκόμαστε ψηλά, να κερδίζουμε τίτλους και να βρισκόμαστε στην Ευρώπη ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου, ώστε όλο και περισσότερος κόσμος να βρίσκεται κοντά μας».

