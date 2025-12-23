ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών
Ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επισκέφθηκαν την παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Αθηνών και μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο πλαίσιο των γιορτινών ημερών οι «κιτρινόμαυροι» επισκέφθηκαν για ακόμα μια χρονιά την παιδιατρική κλινική.
Οι Μάνταλος, Πήλιος, Καλοσκάμης, Μουκουντί και Κοϊτά επισκέφθηκαν τα παιδιά που νοσηλεύονται, προσφέροντας στιγμές χαράς. Οι παίκτες της ΑΕΚ μοίρασαν δώρα κι αυτόγραφα, ενώ έβγαλαν και φωτογραφίες μαζί τους.
Δείτε βίντεο από την καθιερωμένη επίσκεψη της «Ένωσης» στη παιδιατρική κλινική του ομίλου Ιατρικού Αθηνών:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΥΞ ΛΑΞ «Για τις παλιές αγάπες...»
14:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
13:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη
13:09 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ
12:17 ∙ LIFESTYLE