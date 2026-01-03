Ολυμπιακός: Στα ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μουζακίτης – Θέλει Γιαζίτζι η Μπεσίκτας

Ο 19χρονος μέσος συνεχίζει την πολύ καλή πορεία του με τα «ερυθρόλευκα», τραβώντας τα βλέμματα πάνω του.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προστέθηκε στις ομάδες που έχουν βάλει στο κάδρο τους τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι «κόκκινοι διάβολοι» σκοπεύουν να αποκτήσουν δύο μέσους μέσα στο 2026 και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι αυτή του Μουζακίτη.

Την ίδια ώρα η τουρκική Takvim υποστηρίζει ότι η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος, πάντως, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Διαβάστε επίσης