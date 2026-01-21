ΠΑΟΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Κωνσταντέλιας – Στη διάθεση του Λουτσέσκου για Μπέτις

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Κωνσταντέλιας έχασε τόσο την προπόνηση της Δευτέρας (19/01), όσο και της Τρίτης (20/01) κι ως εκ τούτου υπάρχει ερωτηματικό για την ετοιμότητά του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε για τον νεαρό ποδοσφαιριστή του: «Πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμος να παίξει, θα τον έχουμε στον πάγκο τον Ντέλια, ελπίζω να περάσει ως αλλαγή».

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα με τη Μπέτις, υπολογίζοντας κανονικά όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο.

Το ΠΑΟΚ – Μπέτις είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (22/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.

Διαβάστε επίσης