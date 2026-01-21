AEK: Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη – Δείτε βίντεο

Ο κορυφαίος πλάγιος μπακ του παρελθόντος υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ.

Ο Κασάπης γνώρισε την αποθέωση με τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν μια μεγάλη ουρά έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Επίσης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» από το 1993 έως το 2004, είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς συμπαίκτες, αλλά και τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο, με τον οποίον είχε «θερμή» αγκαλιά κι εγκάρδια συνομιλία.

Η επίσκεψή του Κασάπη ήταν και μια καλή ευκαιρία για μια ξενάγηση στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Εκεί θυμήθηκε τις μεγάλες στιγμές της καριέρας και είδε κειμήλια που είχαν άμεση σχέση με αυτόν, όπως τη φανέλα που φόρεσε το 1995, όταν έπαιξε στη Μικτή Ευρώπης.

