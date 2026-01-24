Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΚ, στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας (24/01) στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η «Ένωση» προέρχεται από τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι «κιτρινόμαυροι», έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους, ψάχνουν στην Τρίπολη τη νίκη που θα «χτίσει» νέο σερί και θα αποδείξει πως τελείωσε οριστικά το κακό διάστημα στην αρχή του 2026. Έχοντας αυτοπεποίθηση φυσικά, μετά το 4-0 επί των «πράσινων». Η ομάδα της Τρίπολης, η οποία δεν αγωνίστηκε πριν μια βδομάδα (αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό), έχει πλέον τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο της.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει και πάλι με δίδυμο στην επίθεση τους Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα, ενώ φανέλα βασικού πήρε ο Πέτρος Μάνταλος. Από την άλλη, ο Ράσταβατς, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στο τρίτο πέρασμα του από την ομάδα της Αρκαδίας , επέλεξε τον Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.

https://www.instagram.com/p/DT5nhF-DIuG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σίλα, Άλχο, Τζανδάρης, Μούμο, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα