LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ: Η αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» για το Europa League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Λιόν – ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Η ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από τα «χτυπήματα» των τελευταίων ημερών.

Το ένα απ’ αυτά, είχε άκρως ποδοσφαιρικό χαρακτήρα. Το τραγικό δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με επτά νεαρούς να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στη Ρουμανία. Όπως είναι λογικό, τα πάντα έχουν επισκιαστεί. Ειδικά το ποδόσφαιρο και ακόμη ειδικότερα μια αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αγωνίζεται στη Λιόν. Η γαλλική ομάδα με 18 βαθμούς είναι στην κορυφή της βαθμολογίας κι έχει εξασφαλίσει τη απ’ ευθείας πρόκριση στους «16». Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, είναι 12ος με 12 βαθμούς.

Χωρίς τον Ιβανούσετς και φυσικά χωρίς ψυχολογία και τον κόσμο του (θα μείνει κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων), ο «Δικέφαλος» θέλει το αποτέλεσμα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Υπό συνθήκες μέχρι και είσοδο στην 8άδα. Όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια, καθώς αυτή τη στιγμή το μόνο ενδιαφέρον είναι να αγωνιστούν οι πάντες για τη μνήμη των αδικοχαμένων «αετόπουλων».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Λιόν – ΠΑΟΚ

