Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2: «Άλωσε» το Περιστέρι με Φούντα και βλέπει… Ευρώπη

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε και στο Περιστέρι ότι διανύει την καλύτερη περίοδο της φετινής σεζόν, επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Η κρητική ομάδα πέτυχε την πέμπτη νίκη της στα τελευταία επτά παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, «ανέβηκε» στην 8η θέση της βαθμολογίας και μπήκε στη ζώνη των play off 5-8, παρουσιάζοντας συνολικά πιο πειστική εικόνα στον αγώνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΟΦΗ ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, στο 15’ και στο 49’. Ο Ατρόμητος είχε απαντήσει προσωρινά στο 22’ με τον Μουτουσαμί, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει τη δεύτερη φετινή ήττα του από τους Κρητικούς.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο ματς και απείλησαν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Νους, όμως ο Μανσούρ πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα. Το προβάδισμα ήρθε στο 15’, όταν μετά από εξαιρετική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο Φούντας εξαπέλυσε ένα όμορφο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η αντίδραση του Ατρόμητου ήταν άμεση. Στο 22’, ο Μουτουσαμί σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, άλλαξε πορεία και πέρασε πάνω από τον Χριστογεώργο, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-1.

Ο ΟΦΗ, ωστόσο, μπήκε με τον ίδιο ζήλο και στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Στο 49’, ο Ανδρούτσος τροφοδότησε ιδανικά τον Αποστολάκη, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου ακούμπησε την μπάλα, εκείνη χτύπησε στο αριστερό δοκάρι και ο Φούντας, από κοντά με κεφαλιά, διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Ο Έλληνας επιθετικός πλησίασε στο χατ-τρικ στο 67’, όταν εκμεταλλεύτηκε λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ άγγιξε το τρίτο γκολ και στο 88’, όταν η κεφαλιά του Μπάκου πέρασε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 14’ Χουτεσιώτης, 63’ Μανσούρ - 40’ Αποστολάκης, 51’ Νους, 86’ Νέιρα

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Μανσούρ (73’ λ.τρ. Μανσούρ), Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσιγγάρας (80’ Φαν Βέερτ), Μουτουσάμι, Τσούμπερ, Μπακού, Γιουμπιτάνα (48’ λ.τρ. Τζοβάρας), Τσαντίλας.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68’ Χριστόπουλος), Μπόρχα Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (77’ Βούκοτιτς), Φούντας (68’ Σενγκέλια), Νους (85’ Νέιρα), Ισέκα (68’ Θεοδοσουλάκης).

