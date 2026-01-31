Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Φτιάχνει σερί παραμονής με «δράστη» Τούπτα

Με τη στήριξη περίπου 5.000 φίλων της, η ΑΕΛ κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε σε ένα πολύτιμο τρίποντο, επικρατώντας δίκαια του Βόλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τούπτα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ των «βυσσινί» στο 39’ και στο 45’+3’, παρά το γεγονός ότι είχε χάσει πέναλτι στο 38’, το οποίο απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

Ο Βόλος είχε τις δύο πρώτες σημαντικές ευκαιρίες στον αγώνα, όμως στο 14’ ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» στο πλασέ του Λάμπρου, ενώ στο 22’ ο Μακνί από πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ. Στο 35’ σε σουτ του Τούπτα, ο Κάργας έδιωξε με το χέρι πάνω στη γραμμή. Ο διαιτητής Κατοίκος ειδοποιήθηκε απ’ τον VAR και πήγε σε on field review δίνοντας πέναλτι κι αποβολή στον στόπερ του Βόλου.

Ο Τούπτα ανέλαβε την εκτέλεση όμως ο Σιαμπάνης έπεσε στη σωστή γωνία κι απέκρουσε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωστόσο, ο Σλοβάκος φορ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής και με κεφαλιά έκανε το 1-0, παίρνοντας... ρεβάνς απ’ τον γκολκίπερ του Βόλου.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Τούπτα με τρομερό σουτ από γύρισμα του Μούργου έκανε το 2-0 και «τελείωσε» ουσιαστικά το ματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Σαγάλ που πλάσαρε λίγο άουτ στο 80’, ενώ στο 88’ το σουτ του Κοσονού κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 69’ Κόμπα

Αποβολές: 36’ Κάργας (απευθείας κόκκινη)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα (52’ Φορτούνα), Τζόκα (74’ Ουρτάδο), Κόμπα, Γρόσδης (46’ Μύγας), Χουάνπι (41’ Αγιάκουα), Λάμπρου, Μακνί (52’ Γκονζάλες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης (72’ Ατανάσοφ), Όλαφσον, Μασόν, Πέρες (84 Χατζηστραβός), Σουρλής (72’ Γκαράτε), Μούργος (69’ Ναόρ), Σαγάλ (84’ Ουατάρα), Τουπτά.

