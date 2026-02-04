Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για τα πολλά λάθη που έκανε η ομάδα του και κυρίως τη φάση του πέναλτι που έκρινε τον νικητή.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην έδρα του απ’ τον ΠΑΟΚ και πλέον η υπόθεση πρόκριση γίνεται… βουνό. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορούσε να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση, ενώ στις δηλώσεις του μίλησε για τα λάθη της ομάδας του.

Αναλυτικά:

«Στο α’ ημίχρονο ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη τα οποία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο β’ ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλύτερα και καταφέραμε και είχαμε έλεγχο, έγινε ένα πέναλτι, δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε αυτό το πέναλτι κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Όπως φάνηκε στο α’ ημίχρονο ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος από εμάς, θέλησα να βάλω και δεύτερο επιθετικό ώστε ο Τετέι να παλεύει για τις πρώτες μπάλες και τον Σφιντέρσκι από κοντά να παίρνει τις δεύτερες έτσι ώστε να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι. Στο β’ ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, πιο επικίνδυνοι σε σχέση με το πρώτο αλλά ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα».

Για τη ρεβάνς: «Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε στην Τούμπα για να προκριθούμε»

