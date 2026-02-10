Παναθηναϊκός για Τάκη Οικονομόπουλο: «Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα»

Ένας χρόνος από τον θάνατο του Τάκη Οικονομόπουλου συμπληρώθηκε την Τρίτη (10/02) κι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον θυμήθηκε με μήνυμα του στα social media.

Ο σπουδαίος Έλληνας τερματοφύλακας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε φυσικά να τον ξεχάσει κι ανέβασε το δικό της μήνυμα στα social media.

Αναλυτικά αναφέρει: «Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα, Τάκη Οικονομόπουλο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την τεράστια προσφορά του στον Παναθηναϊκό».

