ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία

Ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του άφησαν από ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στη Θύρα 4.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το «ζέσταμα», πήγαν στο πέταλο, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τίμησαν με μνήμη των εφτά «αετόπουλων», αφήνοντας από ένα κίτρινο τριαντάφυλλο.

Η κίνηση της ΑΕΚ χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο, κάτι που είχε συμβεί και πριν λίγες ημέρες στον ημιτελικό Κύπελλου, όταν ανάλογη κίνηση είχε πράξει κι ο Παναθηναϊκός.