Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΑΕΛ, για την 21η αγωνιστική της Super League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Super League, όντας στο -7 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, έχοντας όμως δύο παιχνίδια λιγότερα.

Οι «πράσινοι» έχουν να διαχειριστούν πολλά προβλήματα, μιας και εννέα ποδοσφαιριστές έχουν μείνει εκτός αποστολής.

Συγκεκριμένα, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει κόντρα στην ΑΕΛ τους Φακούντο Πελίστρι, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια, Μουσά Σισοκό, Γιάννη Κώτσιρα, Ανδρέα Τετέι, Γιώργο Κυριακόπουλο και Ίνγκι Ίνγκασον.

Ως εκ τούτου, στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο Αλμπάν Λαφόν ξεκινάει κάτω από τα γκολπόστ, ενώ η τριάδα της άμυνας αποτελείται από τους Τιν Γεντβάι, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργο Κάτρη. Όλη την αριστερή πλευρά θα έχει στο ντεμπούτο του ο Χάβι Ερνάντεθ, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να ξεκινάει δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Άνταμ Τσέριν και Τάσος Μπακασέτας, ελαφρώς προωθημένοι οι Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ στη κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Κάρολ Σφιντέρκσι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ματς:

