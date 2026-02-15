ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!

Ο Θωμάς Στρακόσα, κατά τη διάρκεια του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, απέκρουσε το τρίτο του πέναλτι στη φετινή Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Στρακόσα απέκρουσε τρίτο πέναλτι την τρέχουσα σεζόν | Δείτε τη φάση!
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Ο Αλβανός τερματοφύλακας επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, κρατώντας την «Ένωση» «όρθια» στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας.

Στο 12ο λεπτό απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Γιώργος Γιακουμάκης, διατηρώντας το 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η τρίτη απόκρουση πέναλτι για τον 30χρονο γκολκίπερ στο φετινό πρωτάθλημα. Όλες σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Οι δύο προηγούμενες ήταν:

  • Στις 5 Οκτωβρίου 2025, η επέμβασή του στο 5ο λεπτό στην εκτέλεση του Ανδρέας Τετέι στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Περιστέρι.
  • Στις 30 Νοεμβρίου 2025, στο 25ο λεπτό, απέκρουσε το πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι, διατηρώντας το 0-1 της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.

Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με σκορ 3-2.

