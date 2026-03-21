Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για Σισοκό, χωρίς Κάτρη και Πελίστρι στην Τρίπολη

Ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση και δεν θα ενισχύσει μέχρι το τέλος της σεζόν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα αγωνιστεί με απουσίες στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός
Με σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει στην Τρίπολη το «τριφύλλι» για την εκτός έδρας αποστολή της Κυριακής (22/03).

Εκτός αποστολής έμειναν οι Κάτρης, Πελίστρι, Γεντβάι και ο τιμωρημένος Κοντούρης, ενώ ο Σισοκό τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω θλάσης.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται εκ νέου να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα. Ο Γιώργος Κάτρης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δικέφαλο από το παιχνίδι με την Μπέτις και αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική, ενώ εκτός έμεινε και ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία λόγω μυϊκού προβλήματος.

Την ίδια ώρα, ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα απουσιάσει μέχρι το τέλος της σεζόν, με τους Κυριόπουλο και Πάλμερ-Μπράουν να περιορίζονται επίσης σε θεραπεία. Απουσία καταγράφηκε και για τον Ντέσερς, ο οποίος είχε άδεια.

Εκτός έμεινε κι ο Φακούντο Πελίστρι, καθώς και ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (22/3, 19:00).

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ανάπτυξη παιχνιδιού, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Γιώργος Κάτρης θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Τιν Γεντβάι. Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

