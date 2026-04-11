Bundesliga: Λεβερκούζεν και Λειψία πέτυχαν μεγάλες νίκες στη μάχη για το Champions League

Κορυφώνεται η «μάχη» στη Bundesliga για την έξοδο στο Champions League μετά την 29η αγωνιστική.

Μετά την «γκέλα» της Χοφενχάιμ, η Λειψία με τη νίκη της επί της Γκλάντμπαχ (1-0) απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις που έχουν απομείνει (Μπάγεν και Ντόρτμουντ έχουν «κλειδώσει» τις δύο πρώτες), ενώ γερά στη μάχη για ένα «εισιτήριο» μπήκε και η Λεβερκούζεν μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ (1-0).

Με μαθηματική ακρίβεια η Βόλφσμπουργκ οδηγείται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Πέντε... στροφές πριν από το φινάλε οι «λύκοι» γνώρισαν οδυνηρή εντός έδρας ήττα από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (1-2), παρέμειναν στην προτελευταία θέση και, πλέον, ο ρεαλιστικός τους στόχος είναι να τερματίσουν στην 16η θέση ώστε να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσα από τα μπαράζ με τον τρίτο της Bundesliga 2. Εκτός αποστολής από τους γηπεδούχους έμεινε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, λόγω τιμωρίας.

«Τρίποντο» που την κρατά «ζωντανή» για την 16η θέση πέτυχε η ουραγός Χαϊντενχάιμ, η οποία επικράτησε 3-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου.

Η 29η αγωνιστική της Bundesliga

Παρασκευή 10/04

Άουγκσμπουργκ - Χόφενχαϊμ 2-2 (11’ Κλοντ-Μορίς, 14’ Γκρέγκοριτς – 35’ Χράνατς, 42’ Τουρέ)

Σάββατο 11/04

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1 (42' Άντριχ)

(42' Άντριχ) Λειψία - Γκλάντμπαχ 1-0 (80' Ντιομαντέ)

(80' Ντιομαντέ) Βόλφσμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-2 (90'+7' Πεϊτσίνοβιτς - 21' Χέιλουντ, 32' Καλιμουεντό)

(90'+7' Πεϊτσίνοβιτς - 21' Χέιλουντ, 32' Καλιμουεντό) Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερολίνου 4-1 (9', 36' Χόνσακ, 79' Ζιβζιβάτζε - 75' Κούερφελντ)

(9', 36' Χόνσακ, 79' Ζιβζιβάτζε - 75' Κούερφελντ) Ζανκτ Πάουλι - Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή 12/04

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Στουτγκάρδη-Αμβούργο (18:30)

Μάιντς-Φράιμπουργκ (20:30)

Η βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 73 --Champions League-- Ντόρτμουντ 64 -29αγ. Λειψία 56 -29αγ. Στουτγκάρδη 53 Λεβερκούζεν 52 -29αγ. Χοφενχάιμ 51 -29αγ. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42 -29αγ. Φράιμπουργκ 37 Μάιντς 33 Άουγκσμπουργκ 33 -29αγ. Ουνιόν Βερολίνου 32 -29αγ. Αμβούργο 31 Γκλάντμπαχ 30 -29αγ. Βέρντερ Βρέμης 28 Κολωνία 27 Ζανκτ Πάουλι 25 Βόλφσμπουργκ 21 -29αγ. Χαϊντενχάιμ 19 -29αγ.

