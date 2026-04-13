ΑΕΚ: Συμπληρώνει 102 χρόνια από την ίδρυσή της

Η Ένωση γιορτάζει τα 102 χρόνια από τη μέρα που το όραμα του προσφυγικού συλλόγου πήρε… σάρκα και οστά – Οι αναρτήσεις ΠΑΕ και ΚΑΕ.

Newsbomb

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 13η Απριλίου είναι ξεχωριστή μέρα για την ΑΕΚ. Αυτή την ημερομηνία το 1924, το όραμα των προσφύγων έγινε πραγματικότητα. Ιδρύοντας την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Τον «δικέφαλο», τους «κιτρινόμαυρους» που… ρίζωσαν στις καρδιές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή μέρα, η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει στην ανάρτησή της:

«13 Απριλίου 1924 - 13 Απριλίου 2026

102 χρόνια ΑΕΚ

102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας

Δύο χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, μια παρέα Κωνσταντινουπολιτών της Αθήνας αποφάσισε να ιδρύσει ένα σωματείο που θα συμβόλιζε τις αλησμόνητες πατρίδες. Στις 13 Απριλίου 1924, στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Κωνσταντίνου Δημόπουλου και των αδερφών Αιμίλιου και Μενέλαου Ιωνά στην Οδό Βερανζέρου 24, οι Πολίτες πήραν την ιστορική απόφαση και ένας νέος μεγάλος σύλλογος είχε ήδη αποκτήσει ζωή.

Το καταστατικό υπέγραφαν 42 μέλη της Κωνσταντινουπολίτικης κοινότητας της Αθήνας. Εμβλημα ήταν ο Δικέφαλος Αετός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρώματα το κίτρινο και το μαύρo. Πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ ήταν ο Κωνσταντίνος Σπανούδης, αντιπρόεδρος ο καθηγητής Νίκος Ελεόπουλος, ενώ μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου αποτελούσαν οι Τιμολέων Τάγαρης, Μενέλαος Καροτσιέρης, Μίλτος Ιερεμιάδης και Κωνσταντίνος Δημόπουλος.

Μία μεγάλη ιστορία μόλις άρχιζε!».

Από την πλευρά της η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ, τονίζει για την ιστορική μέρα:

«Σαν σήμερα…

Στην οδό Βερανζέρου, στο κέντρο της Αθήνας, την 13η Απριλίου 1924, στο κατάστημα των αδελφών Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου γεννιέται το ένδοξο «Κλουμπ» της Ρωμιοσύνης: Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (A.E.K.)

Η Ομάδα Μας.

Η ευγνωμοσύνη προς τους Ιδρυτές προγόνους μας -επιφανείς Κωνσταντινουπολίτες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώτος Πρόεδρός μας, Κωνσταντίνος Σπανούδης, και Μικρασιάτες πρόσφυγες - σταθερά και διαρκής.

Η μεταλαμπάδευση των ιδανικών και τoυ πολιτισμού της “Βασιλίδας των πόλεων” ύψιστο καθήκον μας.

102 χρόνια και συνεχίζουμε δυνατότεροι…

Υπερήφανοι για την Ιστορία μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε συνενωσίτισσα και σε κάθε συνενωσίτη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
