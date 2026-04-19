Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19/4, 21:00) στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό ντέρμπι, μιας και πρόκειται για το τελευταίο στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε μία ενδεκάδα χωρίς «εκπλήξεις», διατηρώντας το 3-4-2-1.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Τιν Γεντβάι και Χάβι Ερνάντεθ σε αμυντική τριάδα μπροστά του. Αριστερά όλη τη μεριά αναλαμβάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ δεξιά στον ίδιο ρόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες, με τους Βιθέντε Ταμπόρδα και Σαντίνο Αντίνο πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τετέι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Ρενάτο, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.