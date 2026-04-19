Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19/4, 21:00) στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό ντέρμπι, μιας και πρόκειται για το τελευταίο στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στο... κυνήγι της ΑΕΚ, η οποία κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα θα τους δώσει προβάδισμα απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επαναφέρει το 4-2-3-1 στην ενδεκάδα, επιλέγοντας τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία, στα «φτερά» της επίθεσης οι Ροντινέι και Μαρτίνς, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί, θα κινείται ο Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.