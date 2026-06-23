Ιορδανία - Αλγερία 1-2: Με ανατροπή από δύο κόρνερ πάει για «τελικό» πρόκρισης με την Αυστρία

Ο Αλγερινός Αμίν Γκουίρι (9) πανηγυρίζει μαζί με τους οπαδούς της ομάδας του, αφού σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ομίλου J του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ιορδανίας και Αλγερίας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Αγχώθηκε αλλά έκαμψε την αντίσταση της Ιορδανίας στο β' ημίχρονο η Αλγερία, κερδίζοντας 1-2 με ανατροπή και έβαλε πλώρη για «τελικό» πρόκρισης με την Αυστρία στην τελευταία αγωνιστική του 10ου ομίλου.

Το σκορ για την Ιορδανία άνοιξε στο 36' ο Ρασντάν, ο οποίος έπειτα από φάση διαρκείας με σουτ άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο και αφού ο προπονητής της Αλγερίας ανακάτεψε την τράπουλα, οι Αλγερινοί κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο σκοράροντας με δύο κόρνερ, αρχικά στο 69' με κεφαλιά του Μπενμπουαλί από κόρνερ του Μαχρέζ.

Η ασφυκτική πίεση των Αφρικανών έφερε εκ νέου αποτέλεσμα, αφού ξανά από εκτέλεση κόρνερ ήρθε η ανατροπή, με τον Γκουίρι να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα των Ιορδανών και να γράφει το τελικό 1-2 με κοντινό τελείωμα στο 82'.

Μάλιστα, το τελικό 1-2 των Αφρικανών έδωσε και την πρωτιά του 10ου ομίλου στην Αργεντινή του Λίο Μέσι, ενώ οι Ιορδανοί δεδομένα έμειναν εκτός.