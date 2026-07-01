Μουντιάλ 2026: «Καταιγίδα» το Μεξικό, νίκησε εύκολα το Εκουαδόρ και συνεχίζει στους «16»

Το παιχνίδι στην πόλη του Μεξικό καθυστέρησε να αρχίσει μία ώρα, λόγω καταιγίδας. Η διοργανώτρια, όμως, αποζημίωσε τους χιλιάδες φιλάθλους της στο «Αζτέκα». Επικρατώντας 2-0 του Εκουαδόρ και εξασφαλίζοντας με άνεση το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Μεξικανοί αγωνιστικά έμοιαζαν με τον… καιρό της πρωτεύουσας της πατρίδας τους. «Καταιγίδα», περιορίζοντας το Εκουαδόρ σε παθητικό ρόλο. Ο Κινιόνες άνοιξε το σκορ, ενώ έκανε και ασίστ στον Ραούλ Χιμένες για το 2-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Στο δεύτερο μέρος οι Μεξικανοί ήλεγξαν το ρυθμό, έπαιξαν έξυπνα και «τελείωσαν» εύκολα με την πρόκριση. Κατορθώνοντας να κρατήσουν το μηδέν για τέταρτο ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Βασικός και με καλή απόδοση, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Αλλαγή στο 80' πέρασε στο ματς ο Πινέδα της ΑΕΚ, ο οποίος έχασε σημαντική ευκαιρία για να σκοράρει στο 90+2'.

Το Εκουαδόρ δεν έπεισε σε κανένα σημείο του ματς πως μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά. Μάλιστα ολοκλήρωσε το ματς με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Ενκαπιέ στο 90+5'. Επειδή κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε αντίπαλο.

Η ομάδα του Αγκίρε παραμένει στη βάση της, καθώς και το ματς των «16» θα το δώσει στο εμβληματικό «Αζτέκα». Πλέον, περιμένει να μάθει αντίπαλο, από το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λ.Δ. Κονγκό. Τον νικητή θα αντιμετωπίσουν οι Μεξικανοί στις 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

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