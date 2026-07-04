Συγκίνηση στο Μουντιάλ: Ο Νούνο ντα Κόστα ξέσπασε σε δάκρυα στην αγκαλιά της οικογένειάς του 

Snapshot Το Πράσινο Ακρωτήρι αποκλείστηκε με 3

2 στην παράταση από την Αργεντινή στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από ηρωική εμφάνιση.

Ο Νούνο ντα Κόστα ξέσπασε σε δάκρυα μετά τον αγώνα, συγκινημένος στην αγκαλιά της οικογένειάς του στον αγωνιστικό χώρο.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έφτασε μία ανάσα από την έκπληξη απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές, ισοφαρίζοντας δύο φορές τον Λιονέλ Μέσι.

Η ομάδα κέρδισε τον σεβασμό της ποδοσφαιρικής κοινότητας με την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο και την πορεία της μέχρι τα νοκ άουτ.

Η συγκινητική εικόνα του Νούνο ντα Κόστα με το παιδί του έγινε viral, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού. Snapshot powered by AI

Το Πράσινο Ακρωτήρι μπορεί να γνώρισε την ήττα με 3-2 στην παράταση από την Αργεντινή για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως κέρδισε τον σεβασμό της ποδοσφαιρικής κοινότητας για την ιστορική του πορεία και την ηρωική εμφάνιση απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Η ομάδα του Μπουμπίστα έφτασε μία «ανάσα» από τη μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, πριν λυγίσει στο 111ο λεπτό από αυτογκόλ.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο επιθετικός του Πράσινου Ακρωτηρίου, Νούνο ντα Κόστα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Αργεντινή στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατευθύνθηκε προς την οικογένειά του που τον περίμενε στον αγωνιστικό χώρο.

Başakşehirli Nuno da Costa, maç sonunda üzüntüsünü ailesiyle beraber yaşadı ?pic.twitter.com/OFgcVGZPZ8 — De Marke Sports (@demarkesports) July 4, 2026

Η σύζυγος και το μικρό παιδί του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, με τον ίδιο να ξεσπά σε δάκρυα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή με το παιδί του, το οποίο επίσης έκλαιγε στην αγκαλιά του πατέρα του, σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και συγκίνησαν εκατομμύρια φιλάθλους.

Viral η αγκαλιά πατέρα και παιδιού

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να στέκονται στη δύναμη των συναισθημάτων που κρύβει το ποδόσφαιρο. Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Samuel Sagoe, ο οποίος συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση: «THE CHILD IS CRYING. CAPE VERDE IS CRYING».

Η γενναία προσπάθεια απέναντι στην Αργεντινή

Το Πράσινο Ακρωτήρι κοίταξε στα μάτια την Αργεντινή, πάλεψε μέχρι το τέλος και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, πριν τελικά γνωρίσει τον αποκλεισμό. Παρά την ήττα, η πορεία της ομάδας στη διοργάνωση κέρδισε τον σεβασμό των φιλάθλων, με τον Νούνο ντα Κόστα και τους συμπαίκτες του να αποχωρούν από το γήπεδο με το κεφάλι ψηλά.

Οι εικόνες του ποδοσφαιριστή να λυγίζει στην αγκαλιά της οικογένειάς του αποτέλεσαν μία από τις πιο ανθρώπινες και συγκινητικές στιγμές του φετινού Μουντιάλ, υπενθυμίζοντας πως πίσω από τα αποτελέσματα υπάρχουν άνθρωποι, όνειρα και θυσίες.

Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι

Παρά τον αποκλεισμό, το Πράσινο Ακρωτήρι ολοκλήρωσε μια σημαντική πρώτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αφρικανική ομάδα έφτασε μέχρι τα νοκ άουτ, αντιμετώπισε την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά, κερδίζοντας τον θαυμασμό φιλάθλων και αντιπάλων.



Η Αργεντινή προηγήθηκε με τον Μέσι, όμως το Πράσινο Ακρωτήρι ισοφάρισε δύο φορές, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση. Εκεί, οι Αργεντινοί πήραν τελικά την πρόκριση με 3-2 και θα αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο στη φάση των «16».

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