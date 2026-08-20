LIVE ΠΑΟΚ – Μπραν 0-0: Βασικός ο Γιαννούλης, ενδεκάδα και ο Καμαρά

Καλύτεροι στα πρώτα 20 λεπτά οι γηπεδούχοι, φτάνουν με ευκολία στα καρέ της Μπραν και έχουν ήδη 5 τελικές και δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Ξεκίνησε ο αγώνας.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play offs του Conference League. Στην Τούμπα η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να κάνει το καθοριστικό βήμα για την πρόκρισή της. Σε έναν αρκετά περίεργο αγώνα, λόγω των απουσιών.

Ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος, ενώ είναι το πρώτο ματς στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα αρχίσει το ματς με τον Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης, με τους Ελουστόντο και Χατζηδιάκο στόπερ.

Ζαφείρης και Σανταμαρία στον άξονα των χαφ, με τον Καμαρά να έχει πιο ελεύθερο ρόλο. Τάισον και Χατσίδης στις πλευρές, με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.